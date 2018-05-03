Нападающий «Вашингона» Уилсон дисквалифицирован на три матча

По информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хоккеист совершил силовой прием против нападающего «Питтсбург Пингвиз» Зака Астона-Ризе во время третьего матча полуфинала Западной конференции, который завершился победой «столичных» со счетом 4:3.

Отмечается, что Астону-Ризе диагностировано сотрясение мозга и перелом челюсти.