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Нападающий «Вашингона» Уилсон дисквалифицирован на три матча
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Нападающий «Вашингона» Уилсон дисквалифицирован на три матча 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Нападающий «Вашингон Кэпиталз» Том Уилсон дисквалифицирован на три матча, сообщает "Советский спорт".
По информации пресс-службы Национальной хоккейной лиги (НХЛ), хоккеист совершил силовой прием против нападающего «Питтсбург Пингвиз» Зака Астона-Ризе во время третьего матча полуфинала Западной конференции, который завершился победой «столичных» со счетом 4:3.
Отмечается, что Астону-Ризе диагностировано сотрясение мозга и перелом челюсти.
Ранее сообщалось, что форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри дисквалифицирован на три матча за силовой прием против нападающего «Бостон Брюинз» Томми Уингелса.
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