Овечкин нашел сравнение в матче с «Питтсбургом»

Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталз" российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал домашнюю победу во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции НХЛ против клуба "Питтсбург Пингвинз", сообщает "Советский спорт"

"Я считаю, мы провели отличную игру. Игроки "Вашингтона" настраивались сегодня, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас.

Когда мы играем так — нас очень тяжело остановить. Все в наших руках.

Будем разбирать игру, будем думать над тем, что нам необходимо улучшить для получения результата", — заявил российский игрок.

Матч "Вашингтон" — "Питтсбург" завершился со счетом 4:1. Счет в серии сравнялся — 1-1.