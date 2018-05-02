Ещё
Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионате мира в Дании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стал известен капитан сборной Латвии на чемпионате мира в Дании 

Чемпионат.com 40 минут назад
Фото: BFM.RU
Нападающий «Злина» Роберт Букартс выбран капитаном сборной Латвии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея Латвии.
Ассистентами Букартса станут защитник «Лады» Кристапс Сотниекс и форварды рижского «Динамо» Микс Индрашис, Микелис Редлихс. Ещё одним ассистентом назначен нападающий чешского «Градец-Кралове» Андрис Джериньш.
В минувшем сезоне 27-летний Букартс забросил 21 шайбу и сделал 28 результативных передач в 50 матчах регулярного сезона чемпионата Чехии, в 4 матчах плей-офф на его счету 1 голевая передача.
Чемпионат.com: последние новости
12 российских хоккеистов, которые дебютируют на чемпионате мира-2018 Буре: у сборной России хороший состав, на ЧМ едут те, кто хочет и может играть Состав сборной Канады на чемпионате мира по хоккею 2018
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»10
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Зидан одобрил трансфер Салаха
Видео
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение