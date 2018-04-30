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Александр Овечкин: когда мы так играем, нас очень тяжело остановить
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Александр Овечкин: когда мы так играем, нас очень тяжело остановить 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал вторую игру серии между «столичными» и «Питтсбург Пингвинз». Противостояние с «пингвинами» россиянин сравнил с войной, заявив, что все в руках его команды.
"Я считаю, мы провели отличную игру. Все игроки «Вашингтона» вышли, можно сказать, как на войну. Очень важный матч и очень важная победа для нас. Когда мы играем так, нас очень тяжело остановить. Все в наших руках", — цитирует Овечкина РИА Новости.
Напомним, что вторая игра серии между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1. Александр Овечкин стал автором первой шайбы в этой встрече.
There's always one constant when @ovi8 scores… @CapitalOneArena gets VERY loud. #StanleyCup pic.twitter.com/flxao5cI1R
— NHL (@NHL) 29 апреля 2018 г.
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