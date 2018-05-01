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Бывший форвард «Авангарда» Кугрышев стал игроком «Салавата Юлаева»
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Бывший форвард «Авангарда» Кугрышев стал игроком «Салавата Юлаева» 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
«Салават Юлаев» объявил о приобретении бывшего нападающего омского «Авангарда» Дмитрия Кугрышева, передает пресс-служба уфимского клуба.
Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на один сезон.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Кугрышев в составе «Авангарда» провел 50 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 12 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл в семи играх и стал автором двух голов и двух ассистов.
Ранее сообщалось, что состав «Салавата Юлаева» пополнил голкипер хабаровского «Амура» Юха Метсола.
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