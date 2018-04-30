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«Салават Юлаев» продлил контракт с Федотовым
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«Салават Юлаев» продлил контракт с Федотовым 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Голкипер Иван Федотов принял предложение «Салавата Юлаева»​ о продлении контракта. Как сообщает официальный сайт клуба, двусторонне соглашение рассчитано на два года.
В 2015 году Федотов был выбран «Филадельфией» на драфте НХЛ в 7 раунде. 21-летний вратарь провел 2 матча в КХЛ и отметился тридцатью сейвами. За два сезона ВХЛ в составе «Тороса» Федотов провел 34 матча, одержал 13 побед и потерпел девять поражений — коэффициент полезности составил 2,35, а процент отраженных бросков — 90,7. Также голкипер записал в свой актив две «сухих» игры.
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