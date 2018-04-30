Хоккейное «Динамо» расторгло контракты с тремя игроками

Московское "Динамо" расторгло контракты соглашения с тремя хоккеистами, сообщает ТАСС

Как информирует официальный новостной аккаунт КХЛ в твиттере, речь идет о защитниках Якове Рылове и Андрее Кутейкином, а также о форварде Мартиньише Карсумсе.

Россияне Кутейкин и Рылов выступали за москвичей с сезона-2016/17. Латвийский нападающий Мартиньш Карсумс находился в системе "Динамо" с 2013 года. В прошедшем сезоне КХЛ Кутейкин выбил 15 очков в 50 матчах, у Рылова 10 баллов в 44 играх и Карсумс отметился 15 очками в 34 матчах.

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