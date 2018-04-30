Виталий Кравцов: Челябинск, спасибо за этот сезон, за эти эмоции

— Челябинск, спасибо всем друзьям и болельщикам, родным за этот сезон, за эти эмоции, этого не забыть, ещё раз с бронзой, ребят! — написал хоккеист.

Челябинск спасибо всем друзьям и болельщикам, родным за этот сезон, за эти эмоции этого не забыть, ещё раз с бронзой ребят!’ТРАКТОР ТАНКОГРАД

30 Апр 2018 в 2:57 PDT Виталий Кравцов: Куда мне скажут, туда и пойду. Я человек подневольный

Напомним, в сезоне 2017/2018 «Трактор» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. В регулярке команда Анвара Гатиятулина заняла третье место в Восточной конференции, а в плей-офф дошла до 1/2 финала, где проиграла серию"Ак Барсу" (0-4).

Кравцов в регулярном чемпионате КХЛ провел 35 матчей и набрал 7 (4+3) очков. В Кубке Гагарина 18-летний нападающий забросил 6 шайб и сделал 5 голевых передач за 16 игр. Хоккеист признавался лучшим новичком по итогам первых трех раундов плей-офф.