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Виталий Кравцов: Челябинск, спасибо за этот сезон, за эти эмоции
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Виталий Кравцов: Челябинск, спасибо за этот сезон, за эти эмоции 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
— Челябинск, спасибо всем друзьям и болельщикам, родным за этот сезон, за эти эмоции, этого не забыть, ещё раз с бронзой, ребят! — написал хоккеист.
Челябинск спасибо всем друзьям и болельщикам, родным за этот сезон, за эти эмоции этого не забыть, ещё раз с бронзой ребят!’ТРАКТОР ТАНКОГРАД
Публикация от Виталий (@kravtsov93)
30 Апр 2018 в 2:57 PDT  Виталий Кравцов: Куда мне скажут, туда и пойду. Я человек подневольный
Напомним, в сезоне 2017/2018 «Трактор» стал бронзовым призером чемпионата КХЛ. В регулярке команда Анвара Гатиятулина заняла третье место в Восточной конференции, а в плей-офф дошла до 1/2 финала, где проиграла серию"Ак Барсу" (0-4).
Кравцов в регулярном чемпионате КХЛ провел 35 матчей и набрал 7 (4+3) очков. В Кубке Гагарина 18-летний нападающий забросил 6 шайб и сделал 5 голевых передач за 16 игр. Хоккеист признавался лучшим новичком по итогам первых трех раундов плей-офф.
Ранее сообщалось, что в межсезонье Кравцов вместе с Алексеем Кручининым перейдет в СКА. Контракты игроков с «Трактором» действуют до 30 апреля 2019 года.
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