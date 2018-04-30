Макдэвид назначен капитаном сборной Канады по хоккею на чемпионат мира

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид будет капитаном сборной Канады на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс— служба Федерации хоккея Канады.

Ассистентами Макдэвида назначены нападающий "Баффало" Райан О'Райли и форвард "Сент-Луиса" Брэйден Шенн. Макдэвид является чемпионом мира 2016 года, Шенн — чемпион мира 2015 года. О'Райли выигрывал мировое первенство в 2015 и 2016 годах.

"У нас в команде смесь молодых и ветеранов, капитан и его ассистенты знают, как добиваться успеха на международных турнирах, это поможет достичь нашей цели", — сказал главный тренер сборной Канады Билл Питерс.

На чемпионате мира, который пройдет с 4 по 20 мая, сборная Канады сыграет в группе B с датчанами, финнами, немцами, южнокорейцами, латвийцами, норвежцами и американцами.