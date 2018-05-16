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Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале
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Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Сборная России по хоккею сразится с Канадой в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею в Дании, сообщает "Советский спорт".
Российские хоккеисты уступили сборной Швеции со счетом 1:3. В составе скандинавов шайбы забрасывали Мика Зибанеджад, Рикард Раккель и Маттиас Экхольм. У России единственный гол забил Кирилл Капризов.
Таким образом, сборная России заняла второе место в группе и сыграет с канадцами, которые вышли в плей-офф с третьего места. Шведы, занявшие первое место в группе А, сразятся с Лавтией, сборной Финляндии будет противостоять Швейцария, а Чехия сразится с национальной командой США.
Ранее сборная России уступила Швеции на чемпионате мира по хоккею.
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