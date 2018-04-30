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«Витязь»: «Вратарь Ортио приезжает к нам, официально объявим 1 мая»
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«Витязь»: «Вратарь Ортио приезжает к нам, официально объявим 1 мая» 

SPORT24.ru 1 час назад
Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» пополнился финским голкипером Йони Ортио. Об этом сообщает Iltalehti. Ранее вратарь выступал за «Шеллефтео».
В сезоне 2017/18 27-летний вратарь принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Швеции (SHL), в которых в среднем пропустил за матч 2,4 шайбы при проценте отраженных бросков 91,1. В плей-офф Ортио сыграл 16 матчей, дошел до финала турнира.
«Ортио приезжает к нам, официально объявим первого мая», — рассказал пресс-атташе клуба Геннадий Набатов.
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