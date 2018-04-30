«Витязь»: «Вратарь Ортио приезжает к нам, официально объявим 1 мая»

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» пополнился финским голкипером Йони Ортио. Об этом сообщает Iltalehti. Ранее вратарь выступал за «Шеллефтео».

В сезоне 2017/18 27-летний вратарь принял участие в 31 матче регулярного чемпионата Швеции (SHL), в которых в среднем пропустил за матч 2,4 шайбы при проценте отраженных бросков 91,1. В плей-офф Ортио сыграл 16 матчей, дошел до финала турнира.

«Ортио приезжает к нам, официально объявим первого мая», — рассказал пресс-атташе клуба Геннадий Набатов.