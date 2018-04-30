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На форварда «Лады» Зернова претендуют СКА, «Металлург» и ещё несколько клубов
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На форварда «Лады» Зернова претендуют СКА, «Металлург» и ещё несколько клубов 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Как стало известно «Чемпионату», тольяттинская «Лада» сделала квалификационное предложение двухлетнего контракта своему нападающему Денису Зернову. Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента.
На 22-летнего игрока также претендуют уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», петербургский СКА, екатеринбургский «Автомобилист» и московское «Динамо».
В регулярном чемпионате-2017/18 Зернов принял участие в 56 матчах, набрав 29 (16+13) очков при показателе полезности «0» и 55 минутах штрафного времени. По итогам сезона «Ладу» исключили из КХЛ.
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