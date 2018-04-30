2-й бомбардир за всю историю НХЛ Ягр может остаться в «Кладно» в следующем сезоне

Легендарный нападающий Яромир Ягр может остаться на следующий сезон в хоккейном клубе «Кладно», сообщает Hokej.cz. 46-летний Ягр является также владельцем «Кладно».

Ягр начинал сезон 2017/18 в клубе НХЛ «Калгари Флэймз», но покинул команду после 22 матчей, в которых он набрал 7 (1+6) очков. После этого он отправился в аренду в «Кладно», где из-за травм провел 15 матчей, набрав 4 (0+4) очка.