«Барыс» подписал голкипера сборной Чехии Граховину

Голкипер «Таппары» Доминик Граховина продолжит карьеру в «Барысе», сообщает официальный сайт КХЛ. Контракт 23-летнего вратаря с клубом из Астаны рассчитан на два года.

Граховина родился в Брно и начинал карьеру в местной «Комете», однако в 16 лет переехал в Финляндию, и с 2011 года играл в системе «Таппары», за основную команду которой дебютировал в сезоне 2014/2015.

Вместе с «топорами» Граховина стал чемпионом Финляндии в 2016 и 2017 годах, а в минувшем сезоне дошел до финала плей-офф.

Добавим, что Граховина вошел в состав сборной Чехии на чемпионат мира в Дании, хотя пока не провел ни одного матча в составе национальной команды.