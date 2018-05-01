Доминик Граховина: «Следующий сезон я начну в КХЛ»

Голкипер «Таппары» Доминик Граховина близок к переходу в «Барыс». Об этом сообщил сам чешский вратарь.

— Следующий сезон я начну в КХЛ, — приводит isport.blesk.cz слова Граховины. — Переговоры с «Барысом» завершаются. У КХЛ есть и отрицательные стороны — например, придется очень много летать. В то же время там отличные вратари, с которыми будет интересно конкурировать.

В сезоне-2017/18 23-летний чех сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата финской лиги, отражая 92,4 процента бросков. В плей-офф он сыграл 16 матчей, где отразил 92,5 процента бросков.