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Доминик Граховина: «Следующий сезон я начну в КХЛ»
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Доминик Граховина: «Следующий сезон я начну в КХЛ» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Голкипер «Таппары» Доминик Граховина близок к переходу в «Барыс». Об этом сообщил сам чешский вратарь.
— Следующий сезон я начну в КХЛ, — приводит isport.blesk.cz слова Граховины. — Переговоры с «Барысом» завершаются. У КХЛ есть и отрицательные стороны — например, придется очень много летать. В то же время там отличные вратари, с которыми будет интересно конкурировать.
В сезоне-2017/18 23-летний чех сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата финской лиги, отражая 92,4 процента бросков. В плей-офф он сыграл 16 матчей, где отразил 92,5 процента бросков.
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