Ещё
Игроки НХЛ не помогут России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки НХЛ не помогут России 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
«Спорт-Экспресс» рассказал, почему игроки НХЛ не помогут сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года.
По мнению автора статьи, российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги приедут в сборную очевидно «уставшими», а также «злыми», потому что единственный шанс для них помочь команде страны — это поражение клуба в борьбе за Кубок Стэнли.
Кроме того, журналист полагает, что возможный приезд нхловцев заставит российских хоккеистов, которые уже находятся в Дании, «нервничать».
Два дня назад тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящее мировое первенство. В состав команды вошли шесть игроков из НХЛ — форварды Максим Мамин, Павел Бучневич, Никита Зайцев, Артем Анисимов, Евгений Дадонов и Никита Сошников.
Некоторые россияне, которые еще могут присоединиться к сборной, в том числе Александр Овечкин и Евгений Малкин, продолжают борьбу за Кубок Стэнли.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в датских городах Копенгагене и Хернинге 4-20 мая.
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась на уехавших в Россию борцов32
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна3
Судью сняли с матча «Тосно» — «Динамо»
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Беседин признался в постоянной симуляции
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение