Игроки НХЛ не помогут России

«Спорт-Экспресс» рассказал, почему игроки НХЛ не помогут сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года.

По мнению автора статьи, российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги приедут в сборную очевидно «уставшими», а также «злыми», потому что единственный шанс для них помочь команде страны — это поражение клуба в борьбе за Кубок Стэнли.

Кроме того, журналист полагает, что возможный приезд нхловцев заставит российских хоккеистов, которые уже находятся в Дании, «нервничать».

Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в датских городах Копенгагене и Хернинге 4-20 мая.