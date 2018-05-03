Игроки НХЛ не помогут России 

«Спорт-Экспресс» рассказал, почему игроки НХЛ не помогут сборной России по хоккею на чемпионате мира 2018 года.
По мнению автора статьи, российские игроки клубов Национальной хоккейной лиги приедут в сборную очевидно «уставшими», а также «злыми», потому что единственный шанс для них помочь команде страны — это поражение клуба в борьбе за Кубок Стэнли.
Кроме того, журналист полагает, что возможный приезд нхловцев заставит российских хоккеистов, которые уже находятся в Дании, «нервничать».
Два дня назад тренерский штаб сборной России по хоккею объявил состав на предстоящее мировое первенство. В состав команды вошли шесть игроков из НХЛ — форварды Максим Мамин, Павел Бучневич, Никита Зайцев, Артем Анисимов, Евгений Дадонов и Никита Сошников.
Некоторые россияне, которые еще могут присоединиться к сборной, в том числе Александр Овечкин и Евгений Малкин, продолжают борьбу за Кубок Стэнли.
Чемпионат мира по хоккею 2018 года состоится в датских городах Копенгагене и Хернинге 4-20 мая.