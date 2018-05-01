Генменеджер сборной Словакии: «Все будут сильнее на ЧМ — приедут игроки из НХЛ»

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан поделился ожиданиями от чемпионата мира. Турнир пройдет с 4 по 20 мая. Словаки пригласили на турнир одного игрока из КХЛ.

«Наша сборная будет сильнее, чем на Олимпийских играх. Впрочем, все команды будут сильнее, ведь в Данию приедут игроки из НХЛ. У Словакии должна быть настоящая команда, где все игроки должны будут сражаться друг за друга. Не жду, что один из хоккеистов потащит нас вперед, нам нужна слаженная работа всего коллектива игроков», — приводит слова функционера Hokej.sk.