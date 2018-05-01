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Борщевский возглавил тренерский штаб «Амура»
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Борщевский возглавил тренерский штаб «Амура» 

Чемпионат.com 12 минут назад
Как ранее писал «Чемпионат», тренерский штаб «Амура» в новом сезоне возглавит Николай Борщевский. Контракт со специалистом рассчитан на один год, сообщает официальный «твиттер» хабаровского клуба.
Борщевский — олимпийский чемпион 1992 года. В качестве тренера 53-летний специалист успел поработать в молодёжных командах, «Локомотиве», «Атланте», ХК СКА и «Салавате Юлаеве», который покинул вместе с Игорем Захаркиным. «Амур» в сезоне-2017/18 возглавлял Андрей Мартемьянов, который сумел вывести хабаровскую команду в плей-офф, где она уступила казанскому «Ак Барсу» со счётом 1-4. До этого «Амур» несколько лет не участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина.
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