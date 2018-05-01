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Борщевский стал главным тренером хабаровского хоккейного клуба «Амур»
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Борщевский стал главным тренером хабаровского хоккейного клуба «Амур» 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: Официальный сайт хоккейного клуба «Амур»
На должность главного тренера хабаровского «Амура» назначен олимпийский чемпион — 1992 Николай Борщевский. Об этом сообщает «Советский спорт».
Специалист тренировал такие молодежные команды, как «Локомотив», «Атланта», СКА и «Салават Юлаев», который покинул вместе с Игорем Захаркиным.
"Амур" в сезоне-2017/18 возглавлял Андрей Мартемьянов, который сумел вывести хабаровскую команду в плей-офф, где «тигры» уступили казанскому «Ак Барсу».
Ранее вице-президент хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Филиппенко заявил, что 1 мая будет известно, кто стал новым главным тренером хабаровского клуба.
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