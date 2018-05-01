Ещё
«Сибирь» подпишет контракт с форвардом Романцевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Сибирь» подпишет контракт с форвардом Романцевым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Хоккейный клуб "Сибирь" подпишет контракт с 25-летним центральным нападающим Даниилом Романцевым, сообщает "Советский спорт".
Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.
Хоккеист стал самым результативным игроком новокузнецкого "Металлурга", в котором он провел прошедший сезон с 41 (14+27) очком в 48 матчах регулярки. Также игрок выступал за такие клубы, как "Югра", "Нефтехимик" и Амур".
Ранее сообщалось, что на должность главного тренера хабаровского "Амура" назначен олимпийский чемпион — 1992 Николай Борщевский.
Газета.Ru: последние новости
14 участников финала Кубка Гагарина вызваны в сборную России Борщевский стал главным тренером хабаровского хоккейного клуба "Амур" Кречин выразил сожаление об исключении "Лады" и "Югры" из КХЛ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России встретили кубок ЧМ-2018
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»304
Биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру1
Российским легкоатлетам могут запретить выступать34
Умерла 15-летняя российская сноубордистка59
Видео
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение