«Сибирь» подпишет контракт с форвардом Романцевым

Хоккейный клуб "Сибирь" подпишет контракт с 25-летним центральным нападающим Даниилом Романцевым, сообщает "Советский спорт"

Отмечается, что контракт будет рассчитан на два года.

Хоккеист стал самым результативным игроком новокузнецкого "Металлурга", в котором он провел прошедший сезон с 41 (14+27) очком в 48 матчах регулярки. Также игрок выступал за такие клубы, как "Югра", "Нефтехимик" и Амур".