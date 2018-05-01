«Автомобилист» объявил об уходе из клуба семерых хоккеистов

Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с семерыми игроками команды, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы благодарим игроков за работу и желаем удачи в продолжении карьеры!" — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф екатеринбургская команда выбыла на первой стадии, уступив магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 2-4.