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«Автомобилист» объявил об уходе из клуба семерых хоккеистов
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«Автомобилист» объявил об уходе из клуба семерых хоккеистов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ХК «Автомобилист»
Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с семерыми игроками команды, сообщает пресс-служба клуба.
Команду покинули вратарь Владимир Сохатский, защитники Дмитрий Мегалинский и Денис Куляш, нападающие Алексей Симаков, Пьер-Александр Паренто, Алексей Михнов и Дуайт Кинг.
"Мы благодарим игроков за работу и желаем удачи в продолжении карьеры!" — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» занял четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф екатеринбургская команда выбыла на первой стадии, уступив магнитогорскому «Металлургу» с общим счетом 2-4.
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