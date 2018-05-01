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Хоккеисты «Амура» Бывальцев и Ли перешли в СКА
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Хоккеисты «Амура» Бывальцев и Ли перешли в СКА 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающие хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Алексей Бывальцев и Олег Ли перешли в санкт-петербургский СКА в обмен на денежную компенсацию. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко.
В минувшем сезоне Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи), на счету Ли 29 (10+19) очков. Оба хоккеиста выступали в одном звене.
"Мы подписали соглашение со СКА о переходе этих хоккеистов за денежную компенсацию", — сказал Филиппенко.
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