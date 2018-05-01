Хоккеисты «Амура» Бывальцев и Ли перешли в СКА

В минувшем сезоне Бывальцев стал лучшим бомбардиром «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 43 очка (19 шайб + 24 передачи), на счету Ли 29 (10+19) очков. Оба хоккеиста выступали в одном звене.

"Мы подписали соглашение со СКА о переходе этих хоккеистов за денежную компенсацию", — сказал Филиппенко.