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6 российских хоккеистов примут участие в четвертьфинале плей-офф АХЛ
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6 российских хоккеистов примут участие в четвертьфинале плей-офф АХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершился первый раунд плей-офф в Американской хоккейной лиге, по его итогам определены пары четвертьфинала Кубка Колдера. Во втором раунде плей-офф примут участие шесть российских хоккеистов.
Список пар четвертьфинала выглядит следующим образом (в скобках указаны российские игроки). Серию будут идти до четырёх побед.
«Лихай-Уэлли Фантомс» (Воробьёв, Фазлеев) — «Шарлотт Чекерс» (Зыков, Толчинский);
«Торонто Марлиз» — «Сиракьюз Кранч» (Волков);
«Манитоба Муз» — «Рокфорд Айс Хогз»;
«Тусон Роадраннерз» — «Техас Старз» (Гурьянов).
После первого раунда нападающий «Сиракьюза» Александр Волков делит третье место в зачёте снайперов с тремя точными бросками.
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