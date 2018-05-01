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Назван состав сборной России на ЧМ-2018
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Дацюк и Гусев вошли в состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Дании 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Нападающие петербургского СКА Павел Дацюк и Никита Гусев вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Василий Кошечкин ("Металлург"), Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА);
защитники — Егор Яковлев, Владислав Гавриков, Динар Хафизулин (все — СКА), Никита Зайцев ("Торонто", НХЛ), Богдан Кисилевич, Никита Нестеров (оба — ЦСКА), Алексей Береглазов ("Металлург"), Никита Трямкин ("Автомобилист");
нападающие — Дацюк, Гусев, Илья Каблуков, Александр Барабанов (все — СКА), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Сергей Андронов (все — ЦСКА), Евгений Дадонов, Максим Мамин (оба — "Флорида", НХЛ), Артем Анисимов ("Чикаго", НХЛ), Павел Бучневич ("Нью-Йорк Рейнджерс", НХЛ), Никита Сошников ("Сент-Луис", НХЛ), Алексей Бывальцев ("Амур"), Илья Михеев ("Авангард").
Согласно регламенту турнира, каждая команда может заявить до 25 игроков, а минимальное количество — 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.
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