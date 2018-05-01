Назван состав сборной России на ЧМ-2018

Дацюк и Гусев вошли в состав сборной России по хоккею на чемпионат мира в Дании

Нападающие петербургского СКА Павел Дацюк Никита Гусев вошли в состав сборной России для выступления на чемпионате мира по хоккею в Дании. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Согласно регламенту турнира, каждая команда может заявить до 25 игроков, а минимальное количество — 17 (15 полевых хоккеистов и два вратаря).

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.