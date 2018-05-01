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Нападающие Марченко и Морозов перешли из «Югры» в СКА
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Нападающие Марченко и Морозов перешли из «Югры» в СКА 

Советский спорт 1 час назад
В составе «Мамонтов Югры» Морозов провел 37 игр в МХЛ и набрал 28 (13+15) очков. Марченко за молодежку отыграл 68 матчей, набрав 49 (27+22) очков.
Напомним, «Югра» по итогам сезона была исключена из КХЛ.
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