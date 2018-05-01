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«Авангард» расстался с пятью хоккеистами
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«Авангард» расстался с пятью хоккеистами 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Омский «Авангард» объявил об уходе из команды пятерых игроков, передает пресс-служба клуба.
Команду покинули защитник Юнас Анелев и нападающие Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков, Чед Рау и Тедди Перселл.
"Мы желаем хоккеистам успешного продолжения карьеры!" — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где выбыл на стадии первого раунда, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим счетом 3-4.
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