«Авангард» расстался с пятью хоккеистами 

Омский «Авангард» объявил об уходе из команды пятерых игроков, передает пресс-служба клуба.
Команду покинули защитник Юнас Анелев и нападающие Дмитрий Кугрышев, Петр Хохряков, Чед Рау и Тедди Перселл.
"Мы желаем хоккеистам успешного продолжения карьеры!" — говорится в сообщении.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где выбыл на стадии первого раунда, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим счетом 3-4.