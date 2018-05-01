«Авангард» расстался с пятью хоккеистами

Омский «Авангард» объявил об уходе из команды пятерых игроков, передает пресс-служба клуба.

"Мы желаем хоккеистам успешного продолжения карьеры!" — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где выбыл на стадии первого раунда, уступив уфимскому «Салавату Юлаеву» с общим счетом 3-4.