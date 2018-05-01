Форвард «Спартака» перешел в СКА

По информации пресс-службы красно-белых, в обмен на Дергачева «Спартак» получил денежную компенсацию от армейцев с Невы.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Александр Дергачев провел за «Спартак» 35 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.

Александр Дергачев является воспитанником альметьевского «Нефтяника», дебютировал в КХЛ в 2015 году в составе основной команды СКА.