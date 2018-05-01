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Форвард «Спартака» перешел в СКА
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Форвард «Спартака» перешел в СКА 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий московского хоккейного клуба «Спартак» Александр Дергачев перешел в стан санкт-петербургского СКА, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы красно-белых, в обмен на Дергачева «Спартак» получил денежную компенсацию от армейцев с Невы.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Александр Дергачев провел за «Спартак» 35 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами.
Александр Дергачев является воспитанником альметьевского «Нефтяника», дебютировал в КХЛ в 2015 году в составе основной команды СКА.
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