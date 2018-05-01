«Спартак» обменял хоккеиста Александра Дергачева в СКА 

Московский "Спартак" обменял в санкт-петербургский СКА нападающего Александра Дергачева, сообщается на официальном сайте столичного хоккейного клуба.
"Красно-белые" получат за 21-летнего форварда денежную компенсацию. Ранее источник сообщил РИА Новости, что «Спартак» продлил контракт с хоккеистом на два года.
Дергачев начал сезон в СКА, в 5 матчах регулярного чемпионата КХЛ записал себе в актив два очка (гол и результативная передача). Затем он перешел в «Спартак», в составе которого в 31 матче «регулярки» набрал 11 очков (6+5). В 4 матчах плей-офф баллов за результативность не получил.
Ранее Дергачев выступал за СКА в сезонах-2015/16 и 2016/17, всего в КХЛ провел 128 игр, набрал 19 очков (9+10).