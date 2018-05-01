В составе сборной России на чемпионате мира 2018 года не будет ни одного представителя казанского «Ак Барса». Напомним, что команда из столицы Татарстана в нынешнем сезоне стала обладателем Кубка Гагарина, в финальной серии победив московский ЦСКА (4:1).
Кандидатами в национальную сборную считались пять хоккеистов «Ак Барса». В итоге вратарь Эмиль Гарипов так и не получил вызова в команду, защитники Василий Токранов и Альберт Яруллин оказались травмированы, а форварды Владимир Ткачев и Станислав Галиев не попали в окончательную заявку на чемпионат мира.
Турнир в Дании пройдет с 4 по 20 мая.