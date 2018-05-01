Хоккеист «Витязя» Афиногенов продолжит карьеру в московском «Динамо»

МОСКВА, 1 мая. / ТАСС /. Российский нападающий подмосковного «Витязя» Максим Афиногенов перейдет в московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо». Об этом ТАСС сообщил президент «Витязя» Михаил Головков.

"Афиногенов перейдет в «Динамо». Юридически соглашение между клубом и хоккеистом еще не оформлено", — заявил Головков.

Афиногенов выступает за «Витязь» с сезона-2013/14. В прошедшем сезоне 38-летний форвард провел 47 матчей в регулярном чемпионате, забросил 16 шайб и отдал 20 результативных передач.

Афиногенов является воспитанником московского «Динамо», играл за клуб с 1995 по 1999 год, а также во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2004/05. С 2010 по 2013 год форвард выступал за СКА. В НХЛ Афиногенов играл за «Баффало» и «Атланту». В составе сборной России он выиграл бронзу Олимпийских игр 2002 года и золото чемпионата мира 2008 года.