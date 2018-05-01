Тренерский штаб сборной России отказался вызывать хоккеиста Ткачева на ЧМ-2018

Нападающий казанского «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 Владимир Ткачев не попал в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею в Дании.

"Я не поеду на чемпионат мира по решению тренерского штаба. Думаю, что остальное лучше спросить у них, чем у меня", — цитирует Ткачева ТАСС

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ткачев принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.

Первого мая Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав отечественной сборной, который отправится на чемпионат мира по хоккею в датских городах Копенгаген и Хернинг. В составе не оказалось ни одного хоккеиста казанского «Ак Барса», действующего обладателя Кубка Гагарина.