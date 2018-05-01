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Тренерский штаб сборной России отказался вызывать хоккеиста Ткачева на ЧМ-2018
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Тренерский штаб сборной России отказался вызывать хоккеиста Ткачева на ЧМ-2018 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий казанского «Ак Барса» и обладатель Кубка Гагарина сезона-2017/2018 Владимир Ткачев не попал в заявку сборной России на чемпионат мира по хоккею в Дании.
"Я не поеду на чемпионат мира по решению тренерского штаба. Думаю, что остальное лучше спросить у них, чем у меня", — цитирует Ткачева ТАСС.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Ткачев принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 22 шайбы и отдал 14 результативных передач.
Первого мая Федерация хоккея России (ФХР) объявила состав отечественной сборной, который отправится на чемпионат мира по хоккею в датских городах Копенгаген и Хернинг. В составе не оказалось ни одного хоккеиста казанского «Ак Барса», действующего обладателя Кубка Гагарина.
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