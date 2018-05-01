Защитник сборной России Зайцев тренируется в паре с Нестеровым в преддверии ЧМ по хоккею 

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. /ТАСС/. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев работает в паре с Никитой Нестеровым (ЦСКА) в составе сборной России на открытой тренировке в преддверии чемпионата мира в Дании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Российские хоккеисты проводят открытую тренировку в Новогорске. При этом часть спортсменов работает на льду, а другая группа занимается в тренажерном зале.
Состав хоккеистов, находящихся на льду вместе с и. о. главного тренера команды Ильей Воробьевым, выглядит следующим образом:
вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин;
"красные" — Никита Нестеров — Никита Зайцев, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Максим Шалунов;
"белые" — Никита Трямкин, Илья Михеев — Михаил Григоренко — Алексей Бывальцев — Артем Анисимов.
В синем свитере занимается только Александр Барабанов.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.