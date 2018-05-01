Защитник сборной России Зайцев тренируется в паре с Нестеровым в преддверии ЧМ по хоккею

НОВОГОРСК /Московская область/, 1 мая. / ТАСС /. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Никита Зайцев работает в паре с Никитой Нестеровым (ЦСКА) в составе сборной России на открытой тренировке в преддверии чемпионата мира в Дании. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские хоккеисты проводят открытую тренировку в Новогорске. При этом часть спортсменов работает на льду, а другая группа занимается в тренажерном зале.

Состав хоккеистов, находящихся на льду вместе с и. о. главного тренера команды Ильей Воробьевым , выглядит следующим образом:

В синем свитере занимается только Александр Барабанов

Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг.