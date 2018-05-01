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Шэн перешел в «Салават Юлаев»
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Шэн перешел в «Салават Юлаев»
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Югры»
Павел Шэн
перешел в «Салават Юлаев». В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 2 (2+0) очка в КХЛ в 29 матчах.
Ранее из «Югры» в СКА перешли
Кирилл Марченко
и
Иван Морозов
.
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