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Шэн перешел в «Салават Юлаев»
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Шэн перешел в «Салават Юлаев» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как стало известно «СЭ», нападающий «Югры» Павел Шэн перешел в «Салават Юлаев». В прошлом сезоне 18-летний форвард набрал 2 (2+0) очка в КХЛ в 29 матчах.
Ранее из «Югры» в СКА перешли Кирилл Марченко и Иван Морозов.
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