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«Спартак» обменял форварда Подшендялова на защитника «Сочи»
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«Спартак» обменял форварда Подшендялова на защитника «Сочи» 

Газета.Ru 1 час назад
Московский "Спартак" произвел обмен с хоккейным клубом «Сочи», передает пресс-служба красно-белых.
Состав москвичей пополнил защитник сочинской команды Руслан Педан. Вместо него в «Сочи» перешел нападающий «Спартака» Артем Подшендялов.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Подшендялов сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата за московское «Динамо», в которых забросил одну шайбу и отдал две голевые передачи. За красно-белых он провел 40 встреч и набрал 12 очков (6+6).
Педан сыграл за «Сочи» 23 матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.
Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Александр Дергачев был обменян в петербургский СКА.
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