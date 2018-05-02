Хоккеист Гусев пополнит состав сборной России после старта чемпионата мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего петербургского СКА и российской команды Никиты Гусева . По его словам, форвард прибудет в расположение сборной Ильи Воробьева для участия в чемпионате мира в Дании 4 или 5 мая.

"Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая", — цитирует Ротенберга ТАСС

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Российская команда сыграет 4 мая со сборной Франции.

Ранее сообщалось, что Гусев из-за болезни пропустит первые матчи мирового первенства.