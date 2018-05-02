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Хоккеист Гусев пополнит состав сборной России после старта чемпионата мира
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Хоккеист Гусев пополнит состав сборной России после старта чемпионата мира 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба национальной сборной Роман Ротенберг рассказал о состоянии нападающего петербургского СКА и российской команды Никиты Гусева. По его словам, форвард прибудет в расположение сборной Ильи Воробьева для участия в чемпионате мира в Дании 4 или 5 мая.
"Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая", — цитирует Ротенберга ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая. Российская команда сыграет 4 мая со сборной Франции.
Ранее сообщалось, что Гусев из-за болезни пропустит первые матчи мирового первенства.
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