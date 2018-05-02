Хоккеист Гусев приедет в расположение сборной России на чемпионат мира в Данию 4-5 мая

КОПЕНГАГЕН, 2 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Нападающий Никита Гусев прибудет в расположение сборной России на чемпионат мира по хоккею ориентировочно 4-5 мая. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), руководитель штаба сборной Роман Ротенберг.

Российские хоккеисты в среду прилетели в столицу Дании, где 4 мая стартует мировое первенство. Свой первый матч сборная России на чемпионате мира проведет 4 мая против команды Франции.

"Никита Гусев с нами не прилетел, он прибудет 4-5 мая", — сказал Ротенберг.

Ранее ФХР в своем заявлении сообщила, что Гусев проходит курс реабилитации. Форвард пропустил заключительный этап Евротура (Шведские хоккейные игры), который проходил с 26 по 29 апреля.