Российские хоккеисты сыграют со сборной Чехии на ЧМ

Сборная России по хоккею в своей четвертой встрече на предварительной стадии чемпионата мира сыграет с командой Чехии. Чехи станут первым серьезным соперником команды Ильи Воробьева на турнире.

В первых трех матчах россияне выиграли у французов, австрийцев и белорусов с общим счетом 20:0. По мнению специалистов, по этим играм нельзя судить о реальном уровне российской команды. Теперь сборную России ждут поединки с более серьезными соперниками: помимо чехов, она сыграет со швейцарцами (12 мая), словаками (14 мая) и шведами (15 мая). От результатов ближайших игр будет зависеть, займет ли сборная России первое место в своей группе.

8 и 9 мая россияне матчей не проводили. В первый день они не тренировались — большинство игроков отправились на прогулку по датской столице, а в День Победы команда вместе с руководством Федерации хоккея России посетила городское кладбище "Биспебьерг", возложив цветы в памятнику павшим советским воинам в Дании.

В прошедшей в этот же день тренировке участие принял форвард Никита Гусев , восстановившийся после болезни. Он и Никита Сошников занимались отдельно, они, как и вратарь Илья Сорокин , в среду были внесены в заявку команды на турнир. В каком звене будет играть Гусев, пока неясно, планировалось, что форвард займет место в одном из первых двух звеньев, но они продемонстрировали выдающуюся результативность в первых играх и, возможно, тренеры их разбивать не решатся.

В заявке россиян осталось вакантным одно место на случай травмы кого-либо из нынешнего состава. Подкрепления из-за океана тренеры уже не ждут — самые "российские" клубы НХЛ "Вашингтон" и "Тампа" сыграют в полуфинале плей-офф, а Евгений Малкин после вылета "Питтсбурга" заявил, что не сможет выступить за сборную из-за травмы. Кроме того, точно не будут рассчитывать в тренерском штабе сборной на защитника "Нэшвилла" Алексея Емелина , который потерял место в составе клуба.

Чехи укрепились игроками "Бостона"

Сборная Чехии ранее на турнире уступила одному из лидеров группы А, команде Швеции, и пока ни разу не смогла выиграть в основное время. Обе победы, над словаками и швейцарцами, у хоккеистов Йозефа Яндача получились волевыми. Со сборной Словакии они спаслись от поражения за 10 секунд до конца третьего периода, а со швейцарцами дважды отыгрывали разницу в две шайбы.

После трех матчей сборная Чехии имеет четыре очка и занимает четвертое место в группе. При этом лидеры группы, сборные Швеции, России и Швейцарии оторвались уже более чем на пять баллов. Таким образом, чехам, вероятнее всего, придется бороться за четвертую строчку для выхода в плей-офф.

В заявке у чехов на данный момент 20 полевых игроков и два вратаря. В ближайшее время на турнир будут заявлены форварды Давид Пастрняк Давид Крейчи , чей "Бостон" во втором раунде Кубка Стэнли проиграл "Тампе". Но тренер ранее заявлял, что их участие в матче с россиянами под вопросом.

Пастрняк и Крейчи станут серьезным усилением чешской атаки. Сейчас лидерами по очкам команды являются Доминик Кубалик (4 очка) и дебютант чемпионатов мира Дмитрий Яшкин из "Сент-Луиса" (3). Есть в составе чехов и опытный Томаш Плеканец из "Торонто", но он больше сосредоточен на сдерживании ведущих троек соперника.

Также у чехов можно отметить и двух хоккеистов, выступавших в декабре-январе на молодежном чемпионате мира в американском Баффало, — Филипа Хытила и Мартина Нечаса. С ними сборная в Баффало впервые за долгое время добралась до полуфинала молодежных первенств мира. Нечас стал автором спасительного гола в Копенгагене в матче со словаками.

Сборные России и Чехии встречались на четвертьфинальной стадии прошлогоднего чемпионата мира. Тогда подопечные Олега Знарка уверенно обыграли соперника со счетом 3:0. На групповой же стадии соперники в последний раз встречались два года назад в Москве — в стартовой игре того турнира победу с таким же счетом одержали чехи. Из-за этой неудачи россияне тогда не смогли занять первое место в группе.