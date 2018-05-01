«Сибирь» пополнилась пятью хоккеистами

В команду также вернулся голкипер Дэнни Тэйлор

Салак и еще 12 игроков покидают «Сибирь»

Контракт с Романцевым рассчитан на два года, с остальными игроками — на год.

Ранее «Сибирь» объявила, что клуб покидают 13 хоккеистов.