Хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании 

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев из-за болезни пропустит первые матчи чемпионата мира, который пройдёт в Дании.
Гусев присоединится к команде в Дании чуть позже, сообщает РИА Новости. Хоккеист пропустил шведский этап Евротура.
Чемпионат мира пройдёт 4-20 мая в Дании.
Ранее бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что звено Павла Дацюка, Никиты Гусева и Кирилла Капризова ничем не уступает любой тройке нападения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).