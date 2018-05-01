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Хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании
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Хоккеист сборной России Гусев из-за болезни пропустит старт ЧМ в Дании 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев из-за болезни пропустит первые матчи чемпионата мира, который пройдёт в Дании.
Гусев присоединится к команде в Дании чуть позже, сообщает РИА Новости. Хоккеист пропустил шведский этап Евротура.
Чемпионат мира пройдёт 4-20 мая в Дании.
Ранее бывший главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов заявил, что звено Павла Дацюка, Никиты Гусева и Кирилла Капризова ничем не уступает любой тройке нападения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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