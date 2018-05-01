«Спартак» пополнился экс-вратарем «Нефтехимика» Макаровым

В прошлом сезоне Макаров в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ пропустил 21 шайбу.

В плей-офф он в пяти играл пропустил пять шайб и заработал две минуты штрафа.