Ещё
СКА пополнился лидерами сборной России на ЮЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

СКА пополнился лидерами сборной России на ЮЧМ-2018 

SPORT24.ru 1 час назад
Лидеры юниорской сборной России до 18 лет на прошедшем чемпионате мира Иван Морозов и Кирилл Марченко обменяны из ханты-мансийской «Югры» в питерский СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
На турнире, проходившем в Челябинске и Магнитогорске, Марченко в пяти матчах набрал шесть (3+3) очков. В активе Морозова 5 (3+2) баллов. Сборная России завершила турнир в четвертьфинале, проиграв команде США (1:5).
За «Югру» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Марченко сыграл два матча, а Морозов появился на льду в одной игре. Команда из Ханты-Мансийска в следующем сезоне будет выступать в ВХЛ.
SPORT24.ru: последние новости
Действующие бронзовые призеры россияне назвали состав на ЧМ Получивший повреждение Кузнецов сыграет в 3-м матче серии плей-офф с «Питтсбургом» Жарков и Шэн стали игроками «Салавата Юлаева»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Круче Овечкина: Третьяк женил внука16
Родченков наносит ответный удар124
Состав на ЧМ: без чемпионов и с капитаном Дацюком1
Россию лишили Кубка мира по биатлону53
Шанс для России: Салах может пропустить ЧМ-201816
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение