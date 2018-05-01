СКА пополнился лидерами сборной России на ЮЧМ-2018

Лидеры юниорской сборной России до 18 лет на прошедшем чемпионате мира Иван Морозов Кирилл Марченко обменяны из ханты-мансийской «Югры» в питерский СКА. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

На турнире, проходившем в Челябинске и Магнитогорске, Марченко в пяти матчах набрал шесть (3+3) очков. В активе Морозова 5 (3+2) баллов. Сборная России завершила турнир в четвертьфинале, проиграв команде США (1:5).

За «Югру» в минувшем регулярном чемпионате КХЛ Марченко сыграл два матча, а Морозов появился на льду в одной игре. Команда из Ханты-Мансийска в следующем сезоне будет выступать в ВХЛ.