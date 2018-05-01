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Андрей Педан перейдет в «Ак Барс»
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Андрей Педан перейдет в «Ак Барс» 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
По данным «СЭ», защитник системы «Питтсбурга» Андрей Педан станет игроком «Ак Барса». Отметим, что восемь последних сезонов он провел в Северной Америке. В его активе 13 матчей в НХЛ за «Ванкувер».
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