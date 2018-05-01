«Амур» подписал чешского голкипера Кашика 

Голкипер «Злина» Либор Кашик продолжит карьеру в КХЛ. «Амур» подписал двухлетний контракт с 26-летним чехом.
Кашик родился в Злине и является воспитанником местного клуба, из которого уходил только в аренду в команды второй чешской лиги.
В сезоне 2013/2014 Кашик стал чемпионом Чехии и был признан лучшим голкипером и новичком Экстралиги.
В минувшем регулярном чемпионате он провел 51 матч, отразил 92,2 процента бросков и пропускал в среднем 2,47 гола за игру.
В 2012 году Кашик был включен в состав молодежной сборной Чехии на чемпионат мира, но не сыграл на турнире ни разу. В сезоне 2015/2016 Кашика вызывали в национальную сборную Чехии, но и в этот раз он не провел ни одного матча.
Добавим, что во вторник бывший голкипер «Амура» Юха Метсола перешел в «Салават Юлаев».