Ещё
«Амур» подписал чешского голкипера Кашика
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амур» подписал чешского голкипера Кашика 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Голкипер «Злина» Либор Кашик продолжит карьеру в КХЛ. «Амур» подписал двухлетний контракт с 26-летним чехом.
Кашик родился в Злине и является воспитанником местного клуба, из которого уходил только в аренду в команды второй чешской лиги.
В сезоне 2013/2014 Кашик стал чемпионом Чехии и был признан лучшим голкипером и новичком Экстралиги.
В минувшем регулярном чемпионате он провел 51 матч, отразил 92,2 процента бросков и пропускал в среднем 2,47 гола за игру.
В 2012 году Кашик был включен в состав молодежной сборной Чехии на чемпионат мира, но не сыграл на турнире ни разу. В сезоне 2015/2016 Кашика вызывали в национальную сборную Чехии, но и в этот раз он не провел ни одного матча.
Добавим, что во вторник бывший голкипер «Амура» Юха Метсола перешел в «Салават Юлаев».
Советский спорт: последние новости
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира Дергачев вернулся в СКА из «Спартака» Финляндия объявила состав на чемпионат мира
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит12
Родченков наносит ответный удар132
Круче Овечкина: Третьяк женил внука24
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение