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Романов продлил контрат с «Витязем
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Романов продлил контрат с «Витязем 

Советский спорт 25 минут назад
В минувшем сезоне 30-летний хоккеист в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 8 (4+4) баллов при показателе полезности «+2».
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