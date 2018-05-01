Бадюков призвал оставить в составе сборной России места для игроков НХЛ

Двукратный обладатель кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира.

«Нужно обязательно оставлять свободные места для игроков, которые могут завершить плей-офф НХЛ. Посмотрите на составы канадцев и шведов — там одни энхаэловцы. Эти сборные едут выигрывать и показывать, что Олимпиада — это было нечто с другой планеты.

Видно, что и главный тренер сборной Швеции Гренборг пересмотрел свои взгляды на игроков КХЛ — из нашей лиги только двое хоккеистов попали в состав.

Воробьев назвал состав сборной России на ЧМ Естественно, наш тренерский штаб смотрел на составы основных соперников», — цитирует Бадюкова «Чемпионат».