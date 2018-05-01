ХК «Сочи» продлил контракт с Хомицким

В минувшем сезоне 35-летний хоккеист в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 3 шайбы, сделал 5 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».

В плей-офф он провел три матча, но очков не набрал.