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ХК «Сочи» продлил контракт с Хомицким
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ХК «Сочи» продлил контракт с Хомицким
Советский спорт
1 час назад
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Чемпионат.com
В минувшем сезоне 35-летний хоккеист в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ забросил 3 шайбы, сделал 5 результативных передач и заработал показатель полезности «+2».
В плей-офф он провел три матча, но очков не набрал.
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