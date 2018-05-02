Дадонов работает в звене с Дацюком и Капризовым на первой тренировке сборной РФ в Дании 

КОПЕНГАГЕН, 2 мая. /ТАСС/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Евгений Дадонов работает в одном звене с Павлом Дацюком (СКА) и Кириллом Капризовым (ЦСКА) на первой тренировке сборной России в Копенгагене, где в пятницу стартует чемпионат мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Состав российской команды выглядит следующим образом:
вратари — Василий Кошечкин, Игорь Шестеркин, Илья Сорокин;
Никита Нестеров — Никита Зайцев, Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов;
Владислав Гавриков — Богдан Киселевич, Михаил Григоренко — Артем Анисимов — Павел Бучневич;
Никита Трямкин — Динар Хафизуллин, Алексей Бывальцев — Илья Каблуков — Илья Михеев — Никита Сошников, Александр Барабанов.
Чемпионат мира пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгаген и Хернинг. 4 мая сборная России проведет стартовый матч турнира против команды Франции.