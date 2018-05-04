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Россия — Франция — 7:0, что сказали хоккеисты после матча
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Россия — Франция — 7:0, что сказали хоккеисты после матча 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Все ждут Гусева и находят ошибки после разгрома французов.
Сборная России по хоккею с победы стартовала на чемпионате мира по хоккею 2018. Команда Ильи Воробьёва забросила семь безответных шайб в ворота сборной Франции, но спокойно отнеслась к такому результату.
«Гусев — мастеровитый игрок, его явно не хватает сборной»
— На самом деле матч был не таким лёгким, как могло показаться. Французы хорошо двигались, плюс душный дворец, качества льда оставляет желать лучшего — к этому нужно привыкнуть, — рассказал капитан сборной России Павел Дацюк. — Один плюс — две команды играют на одном льду.
— Вы жёстко сыграли против Стефана Да Косты. — Лидер французской команды, он старался, но наша оборона сдержала его.
— Теперь Гусев не нужен сборной? — Мастеровитый игрок, его явно не хватает.
— Имеем в виду вашей тройки, которая забросила три шайбы. — Будем его ждать, а дальше смотреть по ситуации.
Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2018
«Гол французам — не самый простой, был проще — «Вегасу»
— Хорошая игра, в обороне нормально сыграли. Второй период немного смазали. Идём дальше, — сказал самый уверенный в себе игрок сборной России Павел Бучневич.
— Это был ваш самый лёгкий гол в сезоне? — Был проще — «Вегасу». Обычно у меня шайба соскакивает, так что сегодня решил подстраховаться.
— Для чего вообще нужны такие матчи? — Первый матч нужен для того, чтобы получить раскованность и уверенность перед другими соперникам. Франция — хорошая команда, но думаю, что игра с Россией для них не самая важная на турнире.
Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018
«Дебют на Олимпиаде более волнительный, сегодня было поспокойнее»
Дольше всех по микст-зоне шёл нападающий сборной России Кирилл Капризов, ставший лучшим игроком матча.
— 10 бросков за матч, французы не доставили много проблем? — У нас что ли 10 бросков?
— У вас — 39, это у французов. — Нормальный матч, всё равно у нас были ошибки, надо добавлять от игры к игре. Потери были, тренеры нам всё расскажут. Начинать с разгрома, наверное, лучше.
— Насколько уже налажено взаимопонимание с Дадоновым? — С Жекой очень приятно играть, как и с любым игроком у нас. Всё равно у нас были потери, ошибки, надо исправлять.
— Куда теперь ставить Гусева? — Это тренеры решат.
— Дарили ли вам когда-нибудь часы, как лучшему игроку матча? — Лучшим игроком матча меня уже признавали на молодёжном чемпионате. Я бы признал лучшим игроком всю команду.
— Это был ваш дебют на чемпионате мира. Когда было больше волнения: сейчас или на Олимпиаде? — Сегодня поспокойнее было, Олимпиада всё равно была первым турниром за сборную.
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