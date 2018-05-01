ХК «Сочи» продлил контракт с Щитовым

Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Щитов в 46 матчах регулярного чемпоната КХЛ набрал 14 (2+12) очков.

В плей-офф он в пяти играх отдал одну результативную передачу.