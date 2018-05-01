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ХК «Сочи» продлил контракт с Щитовым
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ХК «Сочи» продлил контракт с Щитовым 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Соглашение с 34-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Щитов в 46 матчах регулярного чемпоната КХЛ набрал 14 (2+12) очков.
В плей-офф он в пяти играх отдал одну результативную передачу.
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