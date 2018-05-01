Ещё
Вратарь Макаров вернётся в «Нефтехимик» из «Спартака»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь Макаров вернётся в «Нефтехимик» из «Спартака» 

Чемпионат.com 1 час назад
Как стало известно «Чемпионату», вратарь Андрей Макаров в следующем сезоне будет снова защищать цвета нижнекамского «Нефтехимика». Напомним, сегодня появилась информация о том, что он перешёл в московский «Спартак».
В минувшем сезоне 25-летний вратарь одержал 6 побед в 12 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 2,11 и проценте отражённых бросков 92,2. В плей-офф выиграл 1 матч из 3, пропуская в среднем за игру 2,38 шайбы и отражая 92,2% бросков.
За карьеру в лиге выиграл 19 матчей из 46. Коэффициент надёжности 2,48, процент отражённых бросков 91,4. 3 матча на ноль.
Чемпионат.com: последние новости
«Вашингтон» провёл тренировку перед второй игрой с «Питтсбургом» Юная биатлонистка: тренер предлагал мне интим четыре раза Рецензия на фильм Данилы Козловского «Тренер»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщики подрались в очереди за билетами на ЧМ-201812
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит18
Жены игроков сборной Англии поедут на ЧМ с охраной23
Родченков наносит ответный удар132
Россию лишили Кубка мира по биатлону59
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение